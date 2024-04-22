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        Haberler Ekonomi Enerji "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlayabilir" - Enerji Haberleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlayabilir"

        Uzmanlar, Irak'tan Türkiye'ye geçen yıl durdurulan ve Erbil-Bağdat arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden başlatılamayan petrol ihracatı konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretiyle çözülebileceğini değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:57
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        "Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlayabilir"
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        Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023’te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdu.

        Erbil ve Bağdat’ın petrol ihracatı konusunda henüz anlaşmaya varamaması nedeniyle Irak ekonomisinin bir yılda yaklaşık 14 milyar dolar zarar gördüğü tahmin ediliyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Nisan’da gerçekleştirmesi beklenen Irak ziyaretinde, petrol ihracatının yeniden başlatılmasının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

        AA muhabirine konuşan Iraklı enerji uzmanları, Iraktan Türkiyeye petrol ihracatının yeniden başlatılmasının hem iki ülke için hem de Bağdat-Erbil ilişkileri için olumlu etkileri olacağını düşünüyor.

        "Petrol sevkiyatının yeniden başlaması hem Irak hem de Türkiye için iyi olacak"

        Enerji uzmanı Mazin es-Saad, Irak ve Türkiye arasında devam eden karşılıklı ziyaretlere işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyaretiyle petrol ihracatı konusunun çözüme kavuşabileceğini söyledi.

        "Irak ve Türkiye arasındaki olumlu hava bu konuyu (petrol sevkiyatı) birinci gündem maddesi yapabilir." diyen Saad, "Erdoğanın ziyaretinden iki ülke çıkarına hizmet edecek sonuçların çıkmasını umut ediyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

        Enerji uzmanı Hamza Cevahiri de Irak’ın Kerkük’ten Fişhabur’a giden petrol boru hattının onarımını tamamladığını ifade ederek, burada test amaçlı petrol sevkiyatının yapıldığını söyledi.

        Cevahiri, "Petrol sevkiyatının yeniden başlaması hem Irak hem de Türkiye için iyi olacak ve iki ülke de bunu memnuniyetle karşılar. Bu konuda bir sorun görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

        "IKBY petrolünün sevkiyatı merkezi yönetimin bütçesinin faydasına olacak"

        Irak Enerji Merkezi Başkanı Fırat Musevi de Irakın günlük 350 bin varil petrol transfer etme kapasitesine sahip olan boru hattını onarmayı sürdürdüğünü ifade etti.

        "IKBYden üretilen petrolün merkezi yönetimin denetimine girmesi lazım" diyen Musevi, "Bu da Irakın petrolü Türkiyeye sevk etmesinde elini güçlendirecektir." yorumunda bulundu.

        Musevi, "Irak petrol boru hattının yeniden çalıştırılması Bağdat ve Erbil arasında müzakerelere büyük bir kapı açar." değerlendirmesinde bulunarak, şunları söyledi:

        "Sonuçta IKBY petrolünün sevkiyatı merkezi yönetimin bütçesinin faydasına olacak. Nitekim Federal Mahkeme, tüm petrolün SOMO aracılığıyla sevk edilmesine karar verdi. IKBYden yeniden petrol satışı meselesi, Erdoğanın Irak ziyareti sırasında yapılacak müzakerelere bağlı olacak."

        "Petrol ihracatının yeniden başlaması, IKBY’nin pazar ve ticaretine olumlu yansır"

        Enerji uzmanı Rubin Semed de petrol ihracatının IKBY ekonomisi üzerinde ciddi etkisi olduğunu belirterek, petrol akışının durmasının bölgede çalışan çok sayıdaki petrol şirketleri için endişeye yol açtığını vurguladı.

        Petrol ihracatının önünde petrol şirketleriyle yapılan anlaşmalar ve Irak ve IKBY’de petrolün çıkarılmasına ilişkin fiyatlandırmadaki farklılıklar gibi engeller olduğunu anlatan Semed, bunların kaldırılmasıyla birlikte ihracatın kolay bir şekilde yeniden başlayabileceğine işaret etti.

        Semed, petrol akışının yeniden başlamasının bölgedeki petrol şirketlerinin faaliyetlerini motive edeceğini vurgulayarak, "Petrol arzının sürmesi ile bölge ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişki daha iyi bir noktaya gider. (IKBY’deki) Pazar ve ticarette de olumlu yansır." ifadelerini kullandı.

        "İhracatının yeniden başlaması, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümüne katkı sunar"

        Enerji uzman Şehriyar Şeyhler, petrol ihracatının IKBY ekonomisinin bel kemiği olduğunu belirterek, Bağdat-Erbil arasındaki en büyük siyasi sorunun da petrol sorunu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Petrol ihracatının durması nedeniyle 13 aydır bazı şirketlerin IKBY’yi terk ettiğini belirten Şeyhler, ihracatın yeniden başlamasının hem bu şirketler hem de bölgedeki yatırımlar için olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

        Şeyhler, “Petrol ihracatının durmasıyla Kürdistan Bölgesi ekonomisi gün geçtikçe sekteye uğradı. Bana göre petrol arzının devam etmesi, ekonomiyle ilgili konulan planların uygulanmaya geçmesini de kolaylaştıracak.” ifadelerini kullandı.

        Petrol ihracatının başlamasıyla Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlu konulardan olan IKBY memur maaşlarına ilişkin sorunun da çözülebileceği yorumunda bulunan Şeyhler, şunları söyledi:

        "(Erbil ve Bağdat arasındaki) Bazı sorunların da çözümüne katkı sağlayacak olan bu (petrol akışının yeniden başlaması) durum, Erbil-Bağdat’ın yakınlaşması ile Erbil-Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de daha çok gelişmesine imkan sağlayacak."

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