"Şu anda bir çalışma falan yapmıyorlar sadece sabah gelip biraz beton attılar. İSKİ'nin suları dışarı çıkmıştı onu da kapattılar. Akşam belediye ekipleri geldi. Mühendis falan geldi aralarında biraz tartıştılar. Biri 'Ben izin veririm' demiş, diğeri 'İzin vermem' demiş herhalde."