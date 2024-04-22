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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Adana'da uçuruma yuvarlanan minibüs alev topuna döndü! Yaralılar ve can kayıpları var

        Adana'da korkunç kaza! Minibüs alev topuna döndü: 4 ölü!

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4'e çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 08:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:02
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        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
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        Adana'da kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İLK BELİRLEME: 3 ÖLÜ, 18 YARALI

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Kazada yaralanan 18 kişiden 1'i de tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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