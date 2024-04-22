İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
İstanbul Eyüpsultan'da cadde ortasında dehşet anları yaşandı. Geçtiğimiz cumartesi meydana gelen olayda otomobille bir akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araçtakilerin karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. O anlar da saniye saniye kameraya yansıdı
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Eyüpsultan'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.
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Çatışma sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna geldi.
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4 kişiden 3'ü otomobilden indi. O sırada caddede ilerleyen motosikletli 2 şüpheli otomobilden inenlere ateş etti.
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Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin motosikletli 2 şüpheliye karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.
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Bu sırada kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonunun yakınlarında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildekilerin motosikletli şüphelilerden kaçma ve silahla karşılık verme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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