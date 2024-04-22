Ancelotti'den El Clasico sonrası Arda Güler müjdesi!

Deneyimli teknik adam, Barcelona teknik direktörü Xavi'nin maç sonu sözleriyle ilgili de konuşarak, "Xavi mi? Xavi'nin ne düşündüğü hakkında yorum yapmak istemiyorum... Her iki takım için de güzel anların yaşandığı, sonunda enerjimizin son damlasıyla kazanmayı başardığımız maç hakkında konuşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.