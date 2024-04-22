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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den El Clasico sonrası Arda Güler müjdesi! - Futbol Haberleri

        Ancelotti'den El Clasico sonrası Arda Güler müjdesi!

        Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam Arda Güler'in takımdaki geleceği hakkında da konuştu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:45
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        • 1

          İspanya futbolunun "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan maçında uzatmalarda bulduğu golle Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid şampiyonluğa çok yaklaştı.

        • 2

          La Liga'nın bitimine 6 hafta kala lider Real Madrid 81 puana çıkarak, ikinci sıradaki Barcelona (70) ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

        • 3

          Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Real Madrid, bu büyük avantajını sezon sonuna kadar devam ettirirse 36. lig kupasını kazanmış olacak.

        • 4

          Real Madrid'de Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-2 kazanılan Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        • 5

          Ancelotti, maçı değerlendirerek, ''Maçın en iyi kısmı son dakikalardı (Gülerek). Jude Bellingham'ın golündeki kutlama muhteşemdi. Oyuncularımla gurur duyuyorum.'' dedi.

        • 6

          Deneyimli teknik adam, Barcelona teknik direktörü Xavi'nin maç sonu sözleriyle ilgili de konuşarak, "Xavi mi? Xavi'nin ne düşündüğü hakkında yorum yapmak istemiyorum... Her iki takım için de güzel anların yaşandığı, sonunda enerjimizin son damlasıyla kazanmayı başardığımız maç hakkında konuşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

        • 7

          ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

          Ancelotti, Arda Güler sorusuna da cevap vererek ''Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." şeklinde konuştu.

        • 8

          "Arda Güler takımla birlikte sevinmedi." şeklinde gelen soruyu cevaplayan Ancelotti, "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz." cevabını verdi.

        • 9

          ARDA, EL CLASICO'DA FORMA GİYEMEDİ

          Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Arda Güler ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.

        • 10

          Bu sezon ligde sadece 5 maçta ve toplamda 31 dakika süre alan Arda, Real Madrid'in son 5 maçında (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) oynama şansı bulamadı.

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