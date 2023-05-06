İstanbul mitingi için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.

Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.