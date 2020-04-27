Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar'dan kiraladığı İstanbul Kuzguncuk'taki arazi üzerine CHP'lilerin söylemlerini 'fütursuzluk' olarak nitelendirdi.

CHP'nin başı çekmiş olduğu bu muhalefet anlayışının hep uzlaşma yerine çatışmayı, birlik ve beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefreti körüklemeyi esas aldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"MÜTEVAZI BİR EVDE YAŞAMAYI TERCİH ETMİŞ"

İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının da gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet var. Esasen İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı var. Kendisi ailesiyle birlikte İstanbul'un eski bir semtindeki 45 metrekare taban oturumu olan mütevazi bir evde yaşamayı seçmiş.

"TOPYEKÜN İFTİRA KAMPANYASINA KALKIŞILDI"

Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme imkanı olduğu halde bunu da yapmamıştır. Evinin ve bahçesinin hemen yanında bulunan tüm mahallenin de bizar olduğu 200 küsur metrekarelik mezbelelik bir alanı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak bakımını üstlenmiştir. Bu takdir edilmesi gereken çaba il ve ilçe başkanından medyasına kadar CHP zihniyeti tarafından topyekün bir iftira kampanyasına dönüştürülmeye kalkışılmıştır.

"SİYASİ KOKUŞMUŞLUĞUN BİR ÖRNEĞİDİR"

Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı sürdürdüğü çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir. CHP Üsküdar İlçe Başkanı 'Ben gittim evin yanındaki arazinin fotoğrafını çektim, il başkanıma rapor ettim' diyor. İl başkanı da kendi sosyal medya hesabında 'partinin talimatıyla gitmiştir, yine gidecektir' diyerek bu durumu açıkça kabul ediyor.

"FÜTURSUZCA YALAN SÖYLÜYORLAR"

CHP Genel Başkanı ise çıkıyor, hiç utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan, 'ilçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme diye bir şey yok' diyerek bu açık gerçeği inkar ediyor. Aynı şekilde bu zat, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sözkonusu mezbelelik arazinin tamamen usüllere uygun yaptığı kira arazisi kira ihalesi konusunda da fütursuzca yalan söylüyor.