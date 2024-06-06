Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den açıklamalar

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na başkanlık etti.

İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kıymetli dostumla birlikte 2018 yılında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurmuştuk. 2022 senesinde ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Bu anlaşmalar iki ülke arasında işbirliğini çeşitlendirmeye imkan sağlarken ahdi zemini kuvvetlendirecektir.

Bugün üçüncü toplantıyı başarıyla gerçekleştirdik. Ortaklığımızı daha da derinleştirecek adımları istişare ederek istikametimizi belirledik. Ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayi gibi konularda atabileceğimiz somut konuları ele aldık. Birçok anlaşmaya da imza attık.

Bugün dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdik. İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birisini oluşturdu.

37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Özbekistan'la birlikte ata yurdumuz Orta Asya'daki diğer kardeşleri bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatları kapsamında yürüttüğümüz görüşmeler çok önemlidir.

Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

İnsani yardımların ulaştırılması için elimizden tüm gayreti gösteriyoruz. Tüm hukuki süreçlere dahil girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Şevket kardeşime bağımsız Filistin devletine ve iki devletli çözüme verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum.

"MİRZİYOYEV, ÖZBEKİSTAN'I BÖLGESEL CAZİBEYE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Kıymetli kardeşim vizyoner liderliğiyle Özbekistan'ı bölgesel cazibeye dönüştürdü. Enerjiden tarıma uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ı gıpta edilecek noktalara taşıdı. Şevket kardeşimi cani gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye olarak bu sürece destek olmaktan sayın Mirziyoyev'e bu gayretlerine omuz vermekten ayrıca iftihar ediyoruz. Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde bizim yanımızda oluyorlar.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA DEVLET NİŞANI

6 Şubat depremleri sonrasında sayın Cumhurbaşkanı ve Özbek halkının desteğini şükranla hatırlıyoruz. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin sembolüdür.