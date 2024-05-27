Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray Spor Kulübü için tebrik mesajı paylaştı
Giriş: 27.05.2024 - 01:28 Güncelleme: 27.05.2024 - 01:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24'üncü lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ı kutladı.
Erdoğan paylaşımında, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum" dedi.
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