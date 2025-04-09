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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanını karşıladı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havaalanı'na iniş yapan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşıladı. Subianto'nun 4. Antalya Diplomasi Forumu'na da katılması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanını karşıladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

        Subianto'yu uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

        Öte yandan, Genelkurmay Kavşağı ve Kızılay'da Erdoğan ve Subianto'nun fotoğraflarının bulunduğu "Türkiye'ye hoş geldiniz" yazılı panolar yer aldı.

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