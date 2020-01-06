06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu.
Pazar akşamı Katıldığı bir televizyon programında aracın fiyatına dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkımızın cebini rahatlıkla sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez" dedi.
'TEK BİR ŞİRKET İLE OLMAZDI'
TOGG hissedarı olan ve kamuoyunda '5 babayiğit' olarak bilinen şirketlere de değinen Erdoğan, “Tasarımı ilk getirdikleri zaman bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 babayiğit derken o kararlılıkla başladık. Bu babayiğitler ülkemizdeki önemli iş adamları, bu iş böyle olur. Bunu birisinin üzerine yıksan bu olmaz. Ben daha önceleri bazı sektörde olanlarla görüşmüş ama netice alamamıştım. Atılan adımda CEO durumunda olan arkadaşımız, gerçekten yurtdışında kendini ispatlamış bir arkadaşımız. Konusuna hakim bir arkadaşımız" diye konuştu.
'FAVORİM LACİVERT OLAN'
Erdoğan yerli otomobil ile ilgili açıklamalarının devamında, "5 ayrı tasarım, 5 ayrı tasarımda da lacivert benim favorim. İçinde hakikaten iç rahatlık var. Konfor var. Ben boyuma rağmen içinde rahat oturabiliyorum. Hız noktasında test bittikten sonra mesafe alıyor, bayağı iyi konumda. Bu yılın sonu itibariyle testte daha ileri adım atmış olacaklar. Fabrikanın yerini belirledik, 1 milyon metrekarelik alanda Gemlik deniz kenarında bir yer veriyoruz, oradan ihracatı kolay olsun. İhracatta yüksek olmazsa bunu devamlı hale getiremezsiniz. İhracat alt yapısı iyi olursa hem kazandıracak, hem de dünya piyasasında artık otomobiliniz olacak" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin üzerindeki örtünün kaldırıldığı tanıtım etkinliğinin ardından, TOGG'un geliştirdiği elektrikli SUV ile test sürüşü yapmıştı.
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