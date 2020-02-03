Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada İdlib'deki hain saldırıya dikkat çekerek, "Bu hain saldırıya karşılık verildi. Vuruşlarımız devam ediyor" dedi.

"BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR"

İşte o açıklama: "Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların da cevabını misliyle vermiş durumda. Çok farklı şekilde gerek Fırtına obüsleriyle, gerek F-16'larla belirlenen noktalar vuruluyor. Yürüttüğümüz operasyonları sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla kararlılığımızı sınayanlar büyük hata yaptıklarını anlayacaklardır.

"UKRAYNA İLE İLİŞKİLER GELİŞİYOR"

Ukrayna ile 2011'de tesis ettirdiğimiz toplantılarımızı devam ettirdik. Ukrayna Devlet Başkanı'nın göreve başlamasının ardından Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiştik. İlgili bakanlarımız ve kurum başkanlarımızla birlikte milletvekillerimiz bulunuyor. Ziyaretim kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacağız. Güncel meseleler arasında fikir teatisinde bulunacağız. Ukrayna ile ilişkilerimiz ticaret, sanayi, turizm gibi alanlarda gelişme kaydediyor.

"HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET"

Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen ihracatçılarımızın gayretiyle destan yazmaya devam ediyor. Ukrayna ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda serbest ticaret anlaşması imzalar istiyoruz.

"KIRIM'IN İLHAKINI TANIMIYORUZ"

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz, tanımayacağız. AGİT önemli göreve sahiptir. Misyonun başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yönetiliyor. Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla bunu ele alıyoruz.

"46 HEDEFİ FIRTINA VE HAVANLAR VURDU"

Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 46 hedefe, 122 Fırtına ve 100 havan ile atışlar yapıldı. Operasyon devam ediyor. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Noktayı koymak yok. Rus yetkili makamlara da 'Muhatabımız siz değil, tamamen rejimdir. Önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz'."

"FİLİSTİN İFADELERİ TAMAMEN ALDATMACA"

İİT Filistin toplantısı, Bu planla ilgili gerek cuma günü, gerekse daha önce yaptığım açıklamalarda bunun bir işgal planı olduğunu, barış planı olmadığını açıklamıştım. Bu yapılan açıklamadan öte, buradan çıkardığımız bazı başlıklar var ki önem arz ediyor. Bunlardan birisi, metinde Filistin ifadelerinin hepsi birer aldatmacadır.

"HAMAS LİDERİYLE GÖRÜŞMEMİ YAPTIM"

Dün Hamas'ın lideriyle İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri YPG/PKK ile görüşmelerini yapıyorlar, biz kendi topraklarının kurtuluşu için mücadele verenlerle görüşme yapmayacağız. Böyle bir şey olamaz. Bir diğer konu, anlaşmayı tanımak için 4 yıl süre tanınması. Şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa artık bunlar oraya gidemeyecek. Bu 5-6 milyon kişi."