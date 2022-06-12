Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.

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