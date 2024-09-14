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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen kız çocuğu İstanbul'da ameliyat oldu | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen kız çocuğu İstanbul'da ameliyat oldu

        Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 23:22 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:05
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        'Pankart açmıştık Tayyip dedem gördü'
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        Ada Koçyiğit'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, Koçyiğit'in gözündeki hastalığın tedavisi için hastanelerine yönlendirildiğini anlattı.

        Ailenin, İstanbul'a getirilmesi ve burada kalmalarına yardımcı olunduğunu aktaran Taşkapılı, "Geçen hafta içerisinde de hastanemizdeki hekim arkadaşlarımız tarafından yapılan muayene neticesinde gözüne ameliyat kararı alındı." dedi.

        Çocuklarda görülen şaşılık hastalığı bulunan Koçyiğit'in 2017'de gözünde kayma oluştuğunu, 2018'de bir ameliyat geçirdiğini belirten Taşkapılı, "Bir süre düzgün gittikten sonra iki yıl önce tekrar kayma başlamış. 2022'de yapılan muayenesinde tekrar ameliyat gerekliliği söylenmiş. Fakat ameliyatı yapılamamış. İkinci bir ameliyat olması gerekiyordu. Dün bu ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat 30-45 dakika sürdü. İlk günkü muayenesi de yapıldı. Bir iki gün daha izledikten sonra kendisini muhtemelen pazartesi günü taburcu etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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        Ada Koçyiğit de sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim. Çok iyi hissediyorum. Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, kardeşlerimi özledim. Biz pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü. Ondan Allah razı olsun. İstanbul'a geldik ve sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Baba Musa Koçyiğit ise yaklaşık 15 gündür İstanbul'da olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Sağlık Bakanlığından, Cumhurbaşkanlığından buradaki İl Sağlık Müdürüne, valiliğe kadar hepsinden Allah razı olsun. İlgilendiler. Ameliyatını da dün yaptık. Doktoruyla görüştük. Başarılı bir ameliyat olduğunu söyledi. Bizim için çok önemli. Çok mutluyum. Kızımın dünyaya güzel bakması için gerçekten de çok sevinçliyim. Bir baba olarak Rabbim böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bizler onun sayesinde buralardayız. Sizlerle birlikteyiz. Yani Ada'nın göz sağlığı için gereken neyse yapıyorlar. Allah onlardan, hepsinden razı olsun. Rabbim Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Rabbim onun yokluğunu bize göstermesin."

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        AİLE YARDIM İÇİN TÖRENE GİTMİŞTİ

        Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemeye karar vererek "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne gitmiş, Ada Koçyiğit de "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fark ettiği kız çocuğuyla ilgilenilmesi için verdiği talimatın ardından yapılan görüşmeler sonucu Ada Koçyiğit'in, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilmişti.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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        #Ada Koçyiğit
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