Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.
-Hayali olmayanın hedefi olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdük. İnsanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katlayan yatırımlarımızla altyapıyı kurduk.
'BİRİLERİ DUDAK BÜKMÜŞTÜ'
-Altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz. Milletimizin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü. Bizi hayalcilikle suçlamıştı. 2023'ün eşiğindeyiz. Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz.
-Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizin dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 240 bine çıkarmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.
-Şayet enerjide 32 bin megavattı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megavata çıkarmasaydık, yerli ve milli enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.
'DAYATMALARI ETKİSİZ HALE GETİRDİK'
-Organize Sanayi Bölgesi sayısını artırmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, yeni enstrümanlar geliştirmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.
-Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm hamleleri, sıfır atık, katı atık, millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.
-Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik.
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