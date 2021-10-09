Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Buradaki üretilen polipropilen ülkemizin ithalatının yüzde 20'sini karşılayacak, cari açığa 250 milyon dolarlık katkı yapacak.
- Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 26 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Bay Kemal, "Fabrika var mı?" diyordun, bak işte açıyoruz. Bu fabrikaların her birinin müteşebbislerine şükranlarımı sunuyorum.
Biz hükümet olarak katkılarından dolayı işçilerimize olan teşekkürümüzü kamu toplu iş sözleşmesindeki yüksek zam oranlarıyla ifade ettik. Özel sektörümüzün de aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında yüzlerce sanayi tesisini hizmete açarak iş dünyamızın dinamizmine şahit olduk. Bugün de Adana'da 26 fabrikayla bu kervana yeni katarlar ilave ediyoruz.
- Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenli bakmamızı sağlıyor. Ülkemizdeki OSB sayılarının 325'e ulaşması iş dünyamızın yatırım ve üretim iştahının artarak sürdüğünü gösteriyor.
- Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi 23 tane büyük ölçekli yatırım içeren projeyi de hayata geçirdik. Endüstri bölgelerindeki tüm yatırımlar tamamlandığında sağlayacağı 83 bin ilave istihdam yanında dış ticaretimize yıllık 23 milyar dolar pozitif katkı yapacak.
- Bizim istikametimiz millete dönük. Milletimiz bizden ne istiyor? Yatırım istiyor, işte yatırım. Bizde zorsunmak yok. Sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de çözümü bizde mevcut.
- Tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla, hatta çoğu alanda kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz.
- Küresel düzeyde enerji, mal ve hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bizde bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın halini, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar... Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülilah Türkiye'de böyle bir sorun yok.
Ayrıntılar gelecek...
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