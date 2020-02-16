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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknopark İstanbul 2. Etap açılışında konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

-Halen inşaatı süren 3. etabın da bir an önce tamamlanmasını diliyorum.

-2. Dünya Savaşı'nın ardından kendine bilim ve sanayi de doğru hedefler koyanlar bugün dünyada söz sahibi konuma geldiler.

-Türkiye Menderes ve Özal dönemi dışında, böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur.

-Bu teknopark da rahmetli Turgut Özal'ın projesiydi.

-Teknopark İstanbul'da 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor.

-Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok önemli proje burada hayata geçti.

-Ülkemizin gururu MilGem korvet, Altay Tankı, Amfibi Hücum Gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları burada yürütülüyor.

-Dünyanın en iyi üniversitelerden, dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık Türkiye'yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik bilgilerini ülkemize aktarıyor ve gençlerimize rol model oluyorlar.

-Türkiye genç nüfusuyla giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye adaydır.

'GELECEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYONDA'

-Türkiye'nin geleceği teknoloji ve inovasyondadır.

-Türkiye kendini savunma sanayiinde kanıtlamıştır.

-Topyek3un bir üretim seferberliğiyle Türkiye'yi küresel yatırım üssü yapacağız.

-Faizler ciddi manada düşmüş durumda, şimdi girişimcinin yatırım zamanıdır.

TEKNOPARK HAKKINDA

Erdoğan'ın 2. Etap açılışını yaptığı Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulan bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyet gösteriyor.

Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yarattığı belirtilen Teknopark İstanbul'da, başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor.

Öte yandan, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine destek veren Teknopark İstanbul'da, 2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firmanın bulunduğu, 5 bin 392 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 1763 savunma sanayi odaklı milli projenin hayata geçirildiği de kaydedildi.

10 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. Etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunduğu belirtilirken, açılışı yapılan 2. Etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bu arada, Teknopark İstanbul'un, 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatlarla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunmasının hedeflendiği de ifade edildi.