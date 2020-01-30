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Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Anadolu Medya ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"YALANIN İFTİRANIN KOL GEZDİĞİ MECRADA"

Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor.



"ARKASINDA MİLLET OLANIN SIRTI YERE GELMEZ"

Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin durumuna düşmemektir. Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez. Demokrasimize kurulan tuzakları aştık. Birileri hala anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında. Bugün yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz.

"KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR MİLLİ ÇİZGİMİZDİR"

Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuyu bugün MGK toplantısında da ele aldık. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler.'100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Yarın asıl konuşmamı yapacağım.Bir tarafta Trump yanında malum kişi toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyayı ve Filistin'in kaderini değiştiremezsiniz. Biz Bağdadi'nin bütün yakınlarını topladık ve şu anda cezaevinde. Biz bu kadar hassasız bu konuda. Her fırsatta gerçekleri anlatıyoruz.Sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz. Yerel medya sistemin kılcal damarlarıdır.Filistin'e bakışımız Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur.

"EVLATLARIMIZA GÜÇLÜ BİR ÜLKE BIRAKMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye ve Türk milleti olarak bize yağmurlu havada bir bardak su vermeyecek, sırtlanlarla dolu iklimde hedefimize ulaşmamızın, dost ve kardeş ülkelere destek vermenin mücadelesini sürdüreceğiz. Bilhassa yaşadığımız şu süreçte ben diyen herkes kaybeder. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği her alanda ve her zaman biz dememize, bu şekilde hareket etmemize bağlıdır. Bizden önceki kuşak yeni kurulan bir ülkenin tüm yükünü omuzlamıştı. Biz kuruluştan yükselişe geçen dönemin sancılarını yaşadık. Evlatlarımıza güçlü bir ülke bırakmakta kararlıyız.