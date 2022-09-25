Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş için anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vefatının 10´uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.