Jandarmadan Neşet Ertaş paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya paylaşımında, "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez… Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." sözlerine yer verdi.

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