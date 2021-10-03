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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan market açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük bin kadar market yapılması talimatı verdik. Vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin gayreti içindeyiz" açıklamasında bulundu

03.10.2021 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan market açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.

'YAPTIĞIM ALIŞVERİŞTE BUNU GÖRDÜM'

Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuştu.

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