Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkelerimiz arasında artan temas ve ziyaretler memnuniyet vericidir. Nisan ayının başında Kolombiya Dışişleri Bakanı ülkemize geldi. Dışişleri Bakanım da Kolombiya'yı ziyaret etti. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortak seviyesine yükselttik.

"LATİN AMERİKA'DAKİ EN BÜYÜK 2. TİCARİ ORTAĞIMIZ KOLOMBİYA"

İlişkilerimizi iki yılda bir cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız. Kolombiya Brezilya'nın ardından Latin Amerika'daki ikinci en büyük ticaret ortağımızdır. Kolombiya ayrıca ihracatımızı geçen sene en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz en kısa sürede ticaret hacmimizi 5 milyar dolara artırmaktır.

Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı temas ve ziyaretlerin artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya Latin Amerika'daki mevcudiyetimiz bakımından merkezi konumdadır. TİKA'nın bölgedeki iki ofisi, AA bölge temsilciliği bulunuyor.

THY Gogota-İstanbul hattında her gün sefer düzenliyor. Savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç gibi pek çok alanda işbirliğimizi geliştirmek için beraberce çalışıyoruz. Düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak iş birliğine önem veriyoruz.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlar konusunda iş birliğimizi artıracağız. Bugün ayrıca son dönemde meydana gelen bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleştirecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dost Kolombiya halkı bakımından hayırlı olmasını şimdiden diliyorum."

"YATIRIMCILARA KAPIMIZ AÇIK"

Erdoğan'ın ardından sözü alan Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'nin sözleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kabinenizin üyelerine, Dışişleri Bakanınıza şükranlarımı sunuyorum. Amacımız ikili ilişkilerimize ivme kazandırmak. Öncelikli olarak ilişkilerimizi geliştireceğiz. Stratejik iş birliği ile bu gelişmeyi sağlayacağız.

Kolombiya bizim için önemli bir noktaya gelmiştir. İkili ticaret hacmimizi çıkarmaya hemen başlayacağız. Yatırımlarımız oldukça önemli. Bunu en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim için kazan kazan anlaşmaları olmalı. Bu ölçütler içerisinde gruplarımız toplantılar düzenledi. Yatırımcılarımız Türk şirketleriyle toplantılar düzenledi. Gelmek isteyen yatırımcılara kapımız açık.

400 milyon Euro'yu aşacak olan bir ticaret hacmine erişmek istiyoruz. Enerji alışverişi, turizmde Kolombiya çok önemli sektörlerde rol oynamakta ve önemli bir fırsat yaratmaktadır. Latin Amerika içerisinde önemli bir pazar ve aynı zamanda Kuzey Amerika için önemli pazar oluşturuyoruz."

Bizim göçmenlikle ilgili otoriterlerimizle birlikte fikir teatisinde bulunduk. Bu konuda iş birliğimizi gerçekleştireceğiz. Bugünkü yaptığımız göçle ilgili toplantılarda paylaşacağımız dersler, edineceğimiz tecrübeler var.

"SİZİN GİBİ BİZ DE TERÖRLE UĞRAŞIYORUZ"

Bugün sağlık alanında imzaladığımız mutabakat var. Bizim için Kovid-19 görünmez düşman gibi ülkelerimizi teslim almıştı. Bugünkü yaptığımız anlaşmalarla birlikte Sağlık bakanlarımız fikirlerini paylaşacak. Salgınlarla ilgili bağışıklık mekanizmaları güçlendirmeyi etkinleştirmeyi sağlayacak.

Güvenlik alanında iş birliğimize dikkat çekmek istiyorum. Sizin burada uğraştığınız gibi terörizmle uğraşıyoruz. Sizin PKK karşısında net politikanız var. Biz de Kolombiya'da aynı kararlılıkla yürüyoruz. Bu yapıları dağıtmaya devam ediyoruz. 3 tane terörist organizasyonunu yerle bir ettik."

Güvenlik konusunda Türkiye'nin NATO'daki mevcudiyeti çok önemli. Fikirlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşabiliriz. Bizim burada iki ülke olarak iklim değişikliğine karşı da el ele mücadele etmemiz, enerji değişikliğini önceliklememiz lazım.

Bütün dünya olarak karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. 7 Ağustos'tan öncesinde size davetimizi yinelemek istiyorum. Ticaret hacmimizi ikiye, üçe dörde katlamaktan öte bir tohum ekmek oldu. İki ulus arasında turizm, yatırımcılarımız, öğrencilerimizle tohum ekmek oldu. Bu diplomasi ilerlesin Türkiye ve Kolombiya'da çok yönlü senaryolarımızı paylaşabilelim.

"7 AĞUSTOS'TAN ÖNCE KOLOMBİYA'YA GİDECEĞİZ"

Duque'nin ardından tekrar sözü alan Erdoğan, "7 Ağustos'ta Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı değişimi olacak. Görevi bırakmadan önce bizi Kolombiya'da bekliyor. Biz de planlamamızı yapacağız. Şöyle bir bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.