Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay paylaşımı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Kızılayın, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalıştığını belirterek, "Bu anlamlı günde dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılayın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay paylaşımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erdoğan, mesajında yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen Türk Kızılayın özverili şekilde yürüttüğü hizmetleriyle bu alanda dünyanın önde gelen saygın kuruluşları arasında olduğunu vurguladı.

        "İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen" Türk Kızılayın, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzattığını kaydeden Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılayın tüm gönüllülerinin fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu anlamlı günde dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılayın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türk Kızılayı
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        Habertürk Anasayfa