Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konusunda, "Aday olacaksa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklama yaparken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla başlayan tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl adım atacağı bizim derdimiz değil, kendi derdi. Yaptığı açıklama da verdiği cevap da çok sulandırılmış. Aday olacaksa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur" dedi.
FETÖ İLE MÜCADELE VE DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil. Özellikle biz Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz, ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan tanımaz. Kobani'nin faili, Diyarbakır'ın faili, Yasin Börü'nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz? Yargımız bunları görmezden mi gelecek? Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz. Bunların mülkiyet hakkı diye bir şey yok ki. Bunların bu halka ödemesi gereken çok büyük hesapları var. FETÖ de aynı şekilde. Şu anda İngiltere'de bulunan zat bunun bedelini nasıl ödeyecek?" dedi.
ASGARİ ÜCRET
Devam eden asgari ücret görüşmeleri hakkında konuşan Erdoğan, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadelerini kullandı.
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