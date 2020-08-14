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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada son dönemde ekonomide yaşananlara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bu hafta içerisinde bir ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları bize yaptılar. Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz."