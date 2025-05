Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların öne çıkan satır başları:

2024 yılında tamamlanan yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreni için buradayız.

Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme yakaladığı herkes tarafından ifade ediliyor.

Bugün de son yıllarda atılım yaptığımız yenilenebilir enerji alanında hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Enerji arz güvenliğinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir çağda yaşıyoruz.

Ekonomiler gelişiyor, enerji talebi de hızla artıyor. Hem geçmişi telafi etmek hem de belli bir kalkınma düzeyine ulaşabilmek için dünya ortalamasının üzerinde büyüme elde ediyor.

Zaten küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler eklenmektedir.

Bir taraftan hayatımızı devam ettirmek için daha fazla enerji kullanırken diğer taraftan çevreyi tahrip ediyoruz.

Enerji arz güvenliği doğrudan milli güvenliğe yönelik bir konudur. Hemen her devlet için bir beka meselesine dönüşmüştür.

Nükleer enerjiden, hidroelektriğe, rüzgardan jeotermale kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık.

Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz. Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor. Akkuyu Santrali ile ülkemizi farklı lige yükselttik.

