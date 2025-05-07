Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların öne çıkan satır başları:

REKLAM advertisement1

2024 yılında tamamlanan yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreni için buradayız.

Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme yakaladığı herkes tarafından ifade ediliyor.

Bugün de son yıllarda atılım yaptığımız yenilenebilir enerji alanında hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Enerji arz güvenliğinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir çağda yaşıyoruz.

Ekonomiler gelişiyor, enerji talebi de hızla artıyor. Hem geçmişi telafi etmek hem de belli bir kalkınma düzeyine ulaşabilmek için dünya ortalamasının üzerinde büyüme elde ediyor.

REKLAM

Zaten küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler eklenmektedir.

Bir taraftan hayatımızı devam ettirmek için daha fazla enerji kullanırken diğer taraftan çevreyi tahrip ediyoruz.

Nasıl karmaşık bir sorunla yüzleştiğimiz görülecektir. Ekonomik büyüme ile enerji ihtiyacımız da artıyor. Enerji sarfiyatından doğan sera gazları da büyüyor. Enerji talebimiz hızla yükselirken, hidrokarbon başta olmak üzere temel enerji kaynaklarımız erimekte, aynı süreçte dünyamız da kirlenmektedir. Tüm ülkeler adımlarını buna göre atmaktadır. Enerji kaynaklarına erişim ile ilgili rekabet kızışırken, enerji arz güvenliğine olan talep de yoğunlaşıyor. Enerji arz güvenliği doğrudan milli güvenliğe yönelik bir konudur. Hemen her devlet için bir beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintiler enerjinin hayatımızdaki önemini de göstermiştir. Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya tırmanan gerilimleri enerjiden bağımsız yorumlayamayız. Kendi gelecekleri için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir. Biz enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil, herkesin fayda sağlayacağı bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz.

Biz sömürmeye değil, beraber kazanmaya talibiz. Her şart altında bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Nükleer enerjiden, hidroelektriğe, rüzgardan jeotermale kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz. Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor. Akkuyu Santrali ile ülkemizi farklı lige yükselttik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 3 katına çıktı. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az yüzde 50 artacağını öngörüyoruz. Enerji arzında ithal kaynaklar yüzde 70 düzeyinde. 100 milyar dolar enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var. Hedefimiz bunu düşürerek Türkiye’yi net ihracatçı bir ülke yapmak. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin en üst seviyeye ulaştırılması enerji stratejimizin temel unsurlarından. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa’da 5, dünyada 11. sırada yer alıyoruz. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik stratejilerin uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Güneş enerjisi kurulu gücümüz 21.833 megawatt’a ulaştı. Yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz planlama ve yatırım stratejilerimizin bir ürünüdür. Rüzgar ve güneş kurulu gücünü 120 bin megawatt’a çıkartmayı hedefliyoruz. 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. 5 bin megawatt’lık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturmayı da planlıyoruz.

Hem yenilenebilir enerji yatırımlarını hem de bu yatırımlarda kullanılan ekipmanın ülkemizde üretimini teşvik ediyoruz. Bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle beraber 50 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. Bu alandaki süreçleri de sadeleştireceğiz. İzin süreçlerini kısaltmak için adımlar atıyoruz. Bu projelerin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor. Enerji hamleleri, yatırım süreçleri, bunların hiçbirini takip etmiyorlar. Küresel ölçekteki gelişmelere karşı da gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Biz tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı’nın inşasına sarf etmiş durumdayız. Türkiye’nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye’nin hızını yavaşlatan kutuplaştırma siyasetinin hiç kimseye bir faydası olmadığı açıktır.

2024 yılında 81 ilde 6182 toplam elektrik üretim santrali devreye alındı. 2024 yılında gerçekleşen yenilenebilir yatırımlarının yıllık üretim kapasitesi 23,8 terawattsaattir. Bu elektriğin doğalgazdan karşılanması durumunda 1,3 milyar dolar doğalgaz ithal edilmeliydi. Yıllık 12,5 milyon ton CO2 salımı engellenmiştir. 2024 yılında yaptığımız yenilenebilir enerji yatırımlarımız, birçok ülkenin kurulu gücünden daha fazladır. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır.