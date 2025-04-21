TÜRKSAT 6A göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A hizmete başlama töreni vesilesiyle bir aradayız.

9 Temmuz 2024’te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını ise şubatta yapmıştık. Şimdi de uydumuzu hizmete almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Projenin başarıyla ilerletilmesinde emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

En az 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydularının sayısı 6’ya uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu 10’a yükseldi.

TV yayıncılığı başta olmak üzere, acil durum haberleşme hizmetlerini de geniş kapsamda sunacak. TV yayını yaptığımız uydularımızı da artık yedekleyebileceğiz.

Özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz için çok önemli

Yüzde 80’in üzerinde yerlilikle Türkiye kendi yerli uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi.

Bu noktaya gelmemiz elbette kolay olmadı. Hayata geçirdiğimiz teknoloji transfer programı ile 3A 4A ve 4B uydularımızın üretiminde Türksat mühendislerimizin yer almasını sağladık. Yıllara sari bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiği aştık.Böylece en yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretmenin tecrübesine sahip olduk. Yapamazsınız diyenlere inat, daha iyisini yaparız dedik.

Azimle çalışarak bugünlere kadar alnımızın akıyla geldik.

Her bir mühendisimize, Türkiye’nin uzaydaki varlığına güç katan her bir kardeşime bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra da hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Yerli ve milli haberleşme uydumuzla birlikte Türksat'ın kapsadığı alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek.

Tüm aşamalarda aktif roller üstlenen onlarca mühendis ve personelimizle birlikte insan kaynağı yetiştirmiş olduk. Uluslararası ölçekte rekabet edebilme becerisine eriştik.

Fırlatma süreci de Türksat tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını yani 5 milyar kişiyi kapsıyor.