Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bürokrat tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Etik Kurulumuzun giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima destekledim, desteklemeyi sürdürüyorum.

Türkiye dünyanın en köklü devlet geleceğine sahip ülkelerin başında gelmektedir. Tarihinin en iddialı yönetim değişikliğini gösteren Türkiye, bu vasfını geleceğe taşımak istediğini göstermiştir.

Ülkemiz uzunca vakit darbelerle, vesayetle, yapısal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Kamuda da kimi zaman ideolojik, kimi zaman ahlaki aşınma gibi zafiyetler yaşanmış olabilir. Ama bu milleti mayası sağlam olduğu için hepsinin üstesinden geldik.

Artık tüm dikkatimizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yönetebileceğimiz kritik sürece girdik.

Kurumlarımızın altyapısının geliştirilmesinden elektronik devlet uygulamalarına kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Eksikleri bu kadar kısa sürede telafi etmek kolay olmadı.

Kamu personeli olmak belirli kurallara, sınavlara bağlı olarak yürütülmektedir. Her bir kamu görevlisi kendisine verilen görevi yerine getirmek için çalışmaktadır.

Bunun dışına çıkıp meşru yollara girenler hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. Terör örgütleriyle iltisaklı nedeniyle ihraç edilen çok sayıda personel oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın bürokratları hedef aldığını, tehdit etmeye başladığını görmeye başladık. Kamu görevlileri elbette eleştirilebilir.

Evet yapılan iş ve işlemleri eleştirdik, hukuk yoluna başvurduk. Ama ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık, iş ve işleyişle hukuka saygımızı gösterdik.

"İZİN VERMEYİZ"

Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı dil demokratik hukuk devletine uygun değildir. Kendisine oy vermediği için çiftçiye, esnafa hakaret ettiği gibi bürokratları tehdit etmektedir. Verdiği karar için hakimi, operasyon için askeri, imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi?

Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu görevlilerin hakkını, hukukunu korumak görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz.

"YANINDAYIZ"

Kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla kamu görevlisi işini yapmaz. Biz de mesai arkadaşı olarak gördüğümüz kamu görevlilerinin yanındayız. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsun.

Biz kamu görevlilerimizle birlikte ülkemize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için daha çok çalışacağız."