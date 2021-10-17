Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika ülkesi Angola’ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Ziyaretimizin ilk turunda Angola, Batı Afrika turumuzun ikinci turunda Togo'da bulunacağız. Afrika turumuzun son durağını İslam petrol ihraç eden ülkeler (OPEC) önemli üyelerinden Nijerya'ya olacak. Nijerya geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar ticaret hacmiyle Sahra Altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu. Nijerya ile askeri, savunma sanayi ve terörle mücadele alanında gelişmiş ilişkilerimiz olduğunu söylemek istiyorum.

Türkiye Afrika için stratejik bir ortak olarak öne çıkıyor. Biz Afrika bölgesi ile ilişkilerimize asla kısa süreli olarak bakmıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle yürümek arzusundayız.

"VESAYET ÇAĞRISINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video ve Merkez Bankası başkanı ile görüşmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı;

"Bu açıklama vesayet zihniyetinin olduğunun açık itirafıdır. Bürokrasiyi, seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değil. Bu CHP ilk çağrısı değildir. Kamu düzenine tehdittir.

Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için tercihini ortaya koydu. Bunun amacı vesayet düzenini ortadan kaldırmaktır. Milletimiz de bunlardan bıktığı için başkanlık sistemini tercih etti. Yeni sistem ise bürokrasinin siyaset yapmasının önüne geçti.

Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Türkiye bir hukuk devletidir, bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alan da değildir. Heves ettiğiniz günler ki, vesayet günleridir ki onlar da geride kaldı.

Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Bu tüm siyasetçiler için de geçerlidir. Kılıçdaroğlu'nu tehdidi siyasi garabetini bir kenara bıraktım, açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Sen kimsin, böyle bir şeyi nasıl yaparsın?

Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün sana randevu verdi. Bağımsız olmasaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar yalan yanlış."

"ANKETLERİN KİMLER TARAFINDAN NE AMAÇLA YAPILDIĞI ORTADA"

Son dönemlerde çıkan seçim anketlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde, ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortadadır. Manipülasyonlardan ciddi manada bıktık. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacaktır. Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Yalan terörü algı operasyonları, kişi kurum suikastlarıyla AK Parti'ye ve hükümetimize saldıran şirketler şimdide algı operasyonuna devam ediyorlar. Milletin gönlüne giremeyen yalan yanlış, hileli anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar" dedi.

ABD'DEN YENİ F-16 TALEP EDİLDİ Mİ?

Türkiye'nin ABD'den 40 adet F16 almasına ilişkin, "1 milyar 400 milyon dolar F35ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları da atalım dedik. Bugünün devamlılığı için de savaş uçağı filomuzu her zaman ve modern konuma getirmek için çalışıyoruz. Elimizdeki F16'ların modernizasyonu ve yeni F16'lar alarak filomuzu genişletme gayreti içindeyiz. F35 kapsamında ödediğimiz parayı almamız gerekiyor. Sorunun çözümü için diyaloğu önemsiyoruz. Bu görüşmeler devam ediyor. Ortada yapılmış bir ödeme var, bu ödemenin de iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki aşı adaletsizliğine ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk. TURKOVAC'ın hayata geçmesiyle elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız." dedi.