Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.
Giriş: 14.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:
İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum.
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