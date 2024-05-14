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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

        İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum.

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