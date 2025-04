Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kabine toplantısının yapıldığı salonda Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Erdoğan, koltuğunu Hacı Mustafa Tarman Ortaokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi İpek Vera Yolcu'ya bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, 23 Nisan'ın milletçe büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi. Erdoğan, "Vatanımız, bağımsızlığımız, istikbalimiz uğruna canını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugünlere güçlü ve özgür bir devlet haline gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Her birinizin gözlerindeki heyecanı gördükçe, aydınlık yarınlarımıza olan inancımızın arttığını özellikle vurgulamak istiyorum. Her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum" dedi.

'23 NİSAN MİLLİ İRADENİN DE BAYRAMIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar durmayacaklarını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Milli Mücadele'nin en zor zamanlarında Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Milli iradenin karargahı olan Meclisimiz bundan 105 sene önce büyük umutlarla ve dualarla açıldı. Gazi Meclisimiz, istiklal harbimizi başarıyla yürüterek, ülkemizi işgalden, milletimizi esaretten kurtardı. Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. Böylece, egemenliğin sahibinin çocuklar olduğunu tüm dünyaya duyurmuş olduk. 23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Son 23 yılda bu anlayışla, ülkemize, milletimize özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh, her alanda parmakla gösterilen bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. İnşallah, çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler, büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler, büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler aynı zamanda, bizim en değerli varlığımızsınız. Bizim için her güldüğünüzde yüzlerinizde açan çiçekleri görmekten daha büyük bir mutluluk kaynağı olamaz. Sizlerin heyecanı, gayreti ve tebessümü ülkemizin en büyük hazinesidir. Gelecekte, bu koltuklarda belki de siz oturacak, bu görevlerde belki de sizler bulunacaksınız. Ailelerinizle birlikte milletimizin de kıvanç kaynağı olacaksınız. Eğitimde, bilimde, sanatta, ticarette ve diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum. Ziyaretiniz için her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİZLERE EMANET EDİLEN MİRASI KUTLUYORUZ' Cumhurbaşkanlığı koltuğunu devralan İpek Vera Yolcu ise "Bugün sadece bir bayram değil; Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni, biz çocukların taşıdığı sorumluluğu ve bizlere emanet edilen mirası da kutluyoruz. Bu sebeple, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere bağımsız bir ülke bırakan tüm büyüklerimize teşekkür ediyor ve rahmet diliyorum. Bir milletin yarınlara güvenle bakabilmesi, bugün yetiştirdiği çocuklara verdiği değerle ölçülür. Çünkü, her çocuk içinde koskocaman bir gelecek taşır. Biz büyüdükçe ülkemiz de büyür, güzelleşir, güçlenir. Tam da bu yüzden 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi geleceğimiz için çok anlamlıdır. Çünkü, aile bizim ilk okulumuz, ilk rehberimizdir. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, doğruluğu ve çalışkan olmayı önce ailemizden öğreniriz. Güçlü bir toplumun temeli, güçlü ailelerdir. Biz çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümesi için ailelerimize verilen desteklerin artması bizleri çok mutlu ediyor. Eğitim de tıpkı aile gibi biz çocukların geleceğini şekillendiren en değerli unsurlardan biridir; ama en önemlisi kendi kültürümüzü, tarihimizi ve milli değerlerimizi öğrenerek erdemli insanlar olarak büyüyoruz. Biz çocuklar olarak ülkemizi çok seviyor ve gelecekte onu daha ileriye taşımak için çok çalışıyoruz. Çünkü biz atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel vatanın yarınlarıyız" dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI Yolcu, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Yolcu, 'Yeni görevinizde ilk icraatınız ne olacak?' sorusuna, "Eğitim alanında ilerleme kaydetmek istiyorum. Gençlerimizin ve çocukların eğitimine önem vereceğim. Çünkü biliyoruz ki bu ülke gençlerin ve çocukların ellerinde yükselecek, gelişecek" dedi. TEKNOFEST çalışmalarına ilişkin soruya ise Yolcu, "TEKNOFEST gibi pek çok projeyi bundan sonra da hayata geçireceğim. Bence, çocuklar için iyi oluyor. Etkinliklere katılıyorlar, bilim ve sanat alanında gelişiyorlar ve yeni bilgi öğreniyorlar" dedi. Yolcu, 'Sosyal medyaya yaş sınırlaması gelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna ise "Düşünüyorum. Medyayı doğru kullanma derslerinin de müfredata eklemeyi düşünüyorum" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda çocuklarla fotoğraf çektirdi ve bisiklet hediye etti.