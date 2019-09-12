Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle bir araya geldi.