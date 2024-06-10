Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir arada

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen iki liderin görüşmesinin devam ettiği bildirildi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile Aliyev çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan dün yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 10 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği; iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edilmişti.

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