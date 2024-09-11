Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'de yemin törenine katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yemin etti.

DHA'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve AYM üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'de adli tatil uygulaması bulunmamakla birlikte yüksek mahkemedeki izinlerin de genellikle ağustos ayında kullanıldığını belirterek, "Bu nedenle adli yılın başlangıcı mahkememiz bakımından da yeni bir çalışma döneminin başlangıcıdır. Dolayısıyla 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlayan bizim yeni çalışma dönemimizin de ülkemiz ve mahkememiz bakımından adaletin en üst düzeyde tecellisine vesile olmasını diliyorum. Başkanvekillerimize, üyelerimize, raportörlerimize ve tüm çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyorum" dedi.

"YAPILAN ZULÜMLERE ADALETLE MÜDAHALE EDİLMELİ"

Özkaya, hem bireylerin hem de devletlerin geleceklerinin nasıl olacağını düşünmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"İnsanlık, 1 Eylül 1939 ile 2 Eylül 1945 tarihleri arasında tarihin en kanlı, en ölümcül, en tahripkar savaşını yaşadı. Başladığında tarafları da dahil olmak üzere hiç kimsenin tahmin edemediği boyutlara ulaşan, çok geniş bir coğrafyaya yayılan savaş, sadece taraflarında değil tüm dünyada tarifi zor sorunların yaşanmasına, ağır yıkımlara neden oldu. Savaşlarda yaşanan acılar ve bu acılardan çıkarılan tecrübeler bu günkü nesillerce de bilinmeli ve unutulmamalıdır. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk vb. hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu; insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur. Ayrıca yapılan zulümlere gözlerini ve vicdanlarını kapatanlar, zalimlere destek olanlar, sahip oldukları güce güvenerek adaleti hiçe sayan davranışlarını sürdürmekte ısrarcı olanlar, bebeklere, çocuklara, kadınlara zulüm yapanlar, yaptıkları zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdır."