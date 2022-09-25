''Birçok lider faizi düşürmenin faydasından söz ediyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında iş dünyasına yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan, "Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum" dedi.
''PUTİN DE FAİZİ DÜŞÜRMEYE BAŞLADI''
Enflasyon ve faize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu şubattan itibaren makul seviyelere indireceklerini belirtti.
Türkiye ekonomi modelini en ağır şekilde eleştirenlerin aynı çizgiye yöneldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "İşte bunu son Semerkand zirvesinde, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmelerimizde tüm liderler ifade etti. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon kur dengesi teorilerinin hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu faiz artırarak kontrol altına alma yaklaşımı kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile faiz düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı. Gelişmiş ülkeler eski modeli kullanarak ekonomiyi durgunluğa sokacak durumu göze almıyor."
YEMEK KARTI ZORUNLULUĞU KALKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırdıklarını, nakden ödenen yemek bedelinin vergi istisnası kapsamına gireceğini söyledi. Vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardıklarını belitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz" dedi.
''DEVRAN ÇOK DAHA FARKLI DÖNECEK''
''Hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji sübvansiyonlarının yarım trilyon liraya ulaştığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır'' ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul iş dünyası adına Şükran Belgesi takdim etti.
İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı Avdagiç tarafından takdim edildi. Ödüller restorasyon, kültür-sanat, turizm, teknoloji, vefa, girişimcilik ve dönüşüm olmak üzere 6 kategoride verildi.
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