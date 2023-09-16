Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:29 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 16-20 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

        Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunmaları öngörülüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak edecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Habertürk Anasayfa