Cumhurbaşkanı Erdoğan 52 fabrikanın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bugün Haier ile birlikte salgının zorlayıcı şartlarına aldırış etmeden Eskişehir OSB'de son dönemde üretime geçen 52 fabrikanın daha resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu fabrikalara ve alt yapılara büyük ve güçlü Türkiye için atılmış yeni adımlar gözüyle bakıyoruz.
- Firma bulaşık ve kurutma makinesi yatırımı için güvenli liman olarak Türkiye'yi seçti. Yatırım bedeli 400 milyon lirayı bulan kurutma makinesi fabrikası üretime başladı. Tam kapasite ile çalışmaya başladığında yılda 1,5 milyon kurutma makinesi üretecek. Yapım aşamasında olan 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar süratle devam ediyor. İnşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Türkiye Haier'in Avrupa'daki en büyük üretim üssü haline geliyor. Bu yatırım için firmanın yöneticilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecektir.
- Türkiye artık geçmişte ülkemizde esamisi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale gelmiştir. Bu kapasiteyi her geçen gün perçinliyoruz. Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmiş olması da fevkalade isabetlidir. Çünkü Eskişehir bir askı aşan sanayileşme kültürü, alt yapısı ile yatırımlar için biçilmiş kaftandır. OSB'de 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak.
- Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı bu şehrin alamet-i farikalarındandır. Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyarı aştı.
- Sivrihisar OSB'yi bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır. Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar.
- TOGG ile elektrikli araçlarda bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmek. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İşte bu yüzden Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Hedefimiz ‘Made in Turkey’ değil ‘Made in Türkiye’ markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır. Türkiye’nin geleceği parlaktır. Bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik iftiralar, yıldırma stratejileri olacaktır. Türkiye’nin sütunları olan müteşebbislerimizle altından kalkamayacağımız şey yoktur.
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