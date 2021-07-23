İşlemlerini Kurban Bayramı tatilinde halldemeyen vatandaşların merak ettiği "Noter cumartesi açık mı?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?

Adalet Bakanlığı'nın koronavirüs salgınının ilk zamanlarında alınan önlemler kapsamında aldığı kararda noterlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gitmiş ve nöbetçi noter uygulamasının geçici olarak ertelendiğini belirtmişti. Kısıtlamaların kalkmasının ardından nöbetçi uygulamasının yakın zamanda aktif olması bekleniyor.

Noterler, Cumartesi ve Pazar günleri devlet kurumu olmasından dolayı hizmet vermemektedir. Ancak Nöbetçi noter uygulamasıyla saat 10:00-16:00 arasında açık olan noterlere ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA EKRANI

NOTER NE İŞ YAPAR?

Noter, yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noter görevleri ise şunlardır;

1) Hukuki güvenliği sağlayarak anlaşmazlıkları önlemek

2) Resmiyet verilmesi noterlerce yapılan hukuki işlemleri yapmak

3) Gayrimenkul satış vaadlerini onaylamak

4) Resmi yazılı belgelerin bir örneğini vermek

5) Belgeleri bir dilden diğer bir dile çevirme işlemlerini yapmak

6) İhtarname, ihbarname, protesto göndermek

7) Tescili gerekli işlemleri tescil etmek

8) Tespit işlemleri

9) Emanet işlemleri

10) Defter onaylama işlemleri

11) Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruf işlemleri