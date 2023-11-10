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        Haberler Gündem Cuma namazı saati 10 Kasım 2023: Diyanet namaz vakitleri ile Cuma namazı kaçta kılınacak? (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa)

        Cuma namazı saati: 10 Kasım 2023 Diyanet namaz vakitleri ile Cuma namazı kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri ile belli oldu. İslam dininin haftalık bayramı olan Cuma gününde Müslümanlar ellerini semaya açar af diler ve ibadetlerini artırır. Her cuma olduğu gibi bugün de milyonlarca Mümin Cuma namazı ibadetini yerine getirebilmek için camilere akın edecek. İşte 10 Kasım 2023 Diyanet namaz saatleri ile il il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:12
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        • 1

          Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği saatlerde kılınırken her ilde farklılık gösteriyor. Yurdumuzun dört bir yanında ibadetini gerçekleştirecek olan Müslüman vatandaşlar yaşadığı şehirlerdeki Cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 10 Kasım 2023 il il Cuma namazı saati...

        • 2

          10 KASIM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 10 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          10 KASIM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 10 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          10 KASIM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 10 Kasım Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          10 KASIM 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 10 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 7

          NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

          Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

        • 8

          Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

        • 9

          CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

          Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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