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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakitleri

        Üç ayların ilk Cuma gününde Cuma namazı saati araştırılıyor. İl il cuma namazı saatlerine göre vatandaşlar yaşadıkları illerde namaz ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bu hafta cuma namazı vakitleri yayınlandı. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 3 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakitleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:53
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