Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 3 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakitleri
Üç ayların ilk Cuma gününde Cuma namazı saati araştırılıyor. İl il cuma namazı saatlerine göre vatandaşlar yaşadıkları illerde namaz ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bu hafta cuma namazı vakitleri yayınlandı. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 3 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati vakitleri
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Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında araştırılıyor. İslam dininde haftanın en önemli günü olan Cuma günleri, camilerin dolup taştığı, bir araya gelinen ve Allah'a yönelen manevi bir buluşmadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazının kılınış saatlerini açıkladı. İşte, 3 Ocak 2025 il il Cuma namazı vakti...
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3 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 3 Ocak Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
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3 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 3 Ocak Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
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3 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 3 Ocak Cuma namazı saat 12.58'da kılınacak.
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3 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 3 Ocak Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
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