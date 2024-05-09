Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar bulunduğu ilde ezanın saat kaçta okunacağını mercek altına aldı. İşte 10 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...
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Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 9 Mayıs cuma namazı vakitleri...
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10 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da namazı saat 13.06'da kılınacak.
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10 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de namazı saat 13.13'te kılınacak.
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10 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da namazı saat 12.50'de kılınacak.
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10 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da namazı saat 13.05'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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