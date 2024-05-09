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        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 9 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar bulunduğu ilde ezanın saat kaçta okunacağını mercek altına aldı. İşte 10 Mayıs 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:01
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 9 Mayıs cuma namazı vakitleri...

        • 2

          10 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da namazı saat 13.06'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          10 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de namazı saat 13.13'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          10 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da namazı saat 12.50'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          10 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da namazı saat 13.05'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        • 7
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        09.05.2024 Perşembe
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