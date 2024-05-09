Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma gününde camilere akın edecek İslam alemi, cuma namazı öncesinde en güzel, resimli, cuma mesajları ve sözlerini gündemine aldı. Sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz dualı, ayetli, anlamlı, yeni, kısa, uzun resimli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...