Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü bu Pazar mı?
Her yıl Mayıs ayında Anneler Günü kutlanıyor. Her ne kadar annelerimize bir tek günü değil tüm günleri adasak da Anneler Günü, onlara verdiğimiz değeri göstermek için güzel bir fırsat. Peki Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü bu Pazar mı, hangi güne denk geliyor?
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Anneler Günü tarihi merak edilen konular arasında yer alıyor. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olan Anneler Günü en yaygın şekliyle mayısın ikinci haftasında kutlanıyor. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi
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2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ
1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
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