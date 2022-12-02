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Cuma namazı kılınışı anlatımı: Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile cuma namazında okunacak dualar, sureler hangileri?

Diyanet ile Cuma namazı kılınışı

Müslüman dünyasında özel bir yeri olan Cuma günü ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar Cuma hutbesi eşliğinde kılacakları Cuma namazına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını haberimizde paylaştık. İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dua, sureler...

Giriş: 02.12.2022 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslam aleminde kutsal kabul edilen Cuma gününde kılınacak Cuma namazınında okunacak dua ve sureler ve kılınışına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Camide cemaat eşliğinde namaz kılacak kişiler için Cuma namazı kılınışı anlatımını haberimizde derledik. İşte "Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" sorularının yanıtı...

  • CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

     

  • CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

    *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

    *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

  • *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

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