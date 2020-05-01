Cuma mesajları, tüm İslam aleminde idrak edilen mübarek Ramazan ayının ikinci Cuma'sı için araştırılıyor. Uzakta olan sevdiklerinize göndereceğiniz Cuma mesajları ile kendinizi hatırlatabilir, hem Cuma günü için hem de Ramazan ayı için hayırlı bir dua isteyebilirsiniz. İşte en güzel ve yeni resimli Cuma mesajları: