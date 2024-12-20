Resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!
Cuma mesajları ve sözleri gündeme geldi. Müslüman dünyası için anlamı büyük olan bir Cuma gününde daha camilere akın edilerek hutbe eşliğinde ibadetler yerine getirilecek. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini sizler için haberimizde derledik. İşte resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...
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İslam alemi için özel bir anlamı olan cuma gününde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en yeni, resimli, farklı Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini sizler için haberimizde paylaştık. İşte Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ile sözleri...
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KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
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Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
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AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
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YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
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Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
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En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
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Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
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FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
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Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.
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Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.