CUMA MESAJLARI İNDİR! Her hafta olduğu gibi bu hafta da pandemi konuşlları nedeniyle sevdiklerini yakından ziyaret edemeyenler özlemlerini ve tebriklerini Cuma mesajları göndererek gideriyor. Bu hafta da diğer haftalarda olduğu gibi en güzel mesajları "Cuma mesajları resimli, kısa ve dualı fotoğraflar" galerisinde toparladık. İşte kısa ve Cuma mesajları (ayetli hadisli ve dualı)