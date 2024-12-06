6 Aralık Cuma mesajları: Resimli ve dualı Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın
Cuma günü, İslam dininde özel bir yere sahiptir ve müminler için ibadet, dua ve manevi arınma zamanıdır. Bu gün, Müslümanlar cuma namazı için camilerde bir araya gelir ve topluca Allah'a ibadet ederler. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi, Müslümanları bu önemli ibadete çağırır. Gün içerisinde sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamanız için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 6 Aralık en güzel, resimli, dualı Cuma mesajları...
- 1
Cuma günleri, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir çünkü bu gün İslam'da "haftalık bayram" olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim’de Cuma Suresi'nde Müslümanlar, cuma namazı için topluca bir araya gelmeye davet edilir. Bu özel ibadet, sadece bireysel bir namaz değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve kardeşlik ruhunun pekiştirildiği bir an olarak görülür. Bu özel günde sevdiklerinizin Cuma gününü kutlamanız veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız için en güzel Cuma mesajlarını derledik...
- 2
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek Cuma gününde, Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin. Gönlümüzden geçen hayırlarla rızıklandırsın, tüm sevdiklerimizle birlikte sağlık, huzur ve iman dolu bir ömür nasip eylesin. Hayırlı Cumalar!
- 3
Ey Rabbim! Bu mübarek Cuma gününde sana ellerimizi açtık. Bizleri affına mazhar olan kullarından eyle, kalplerimizi imanla doldur, günahlarımızı bağışla. Her türlü kötülükten ve şeytanın vesveselerinden bizleri muhafaza eyle. Hayırlı Cumalar dilerim.
-
- 4
Bugün duaların kabul olduğu, gönüllerin Allah’a yöneldiği bir gündür. Cuma'nın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, günahlarınız affedilsin. Hayırlı Cumalar diliyorum.
- 5
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Rabbim! Bu mübarek Cuma gününde bizleri affına mazhar eyle, sevdiklerimizi huzurla muhafaza et. Kalplerimize iman, hanelerimize huzur, işlerimize bereket ihsan eyle. Hayırlı Cumalar!
- 6
Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun. Allah Teâlâ dualarınızı kabul eylesin, kalbinizi huzurla doldursun, ailenize sağlık ve bereket nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.
-
- 7
Allah'ın rahmet kapıları sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde, dualarınızda beni de unutmayın. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Gönlünüz huzur, yüreğiniz imanla dolsun.
- 8
Cuma günü vesilesiyle Rabbim, dünyamızı aydınlatan iman nurunu kalplerimizden eksik etmesin. Bizlere ve sevdiklerimize huzur dolu, sağlıklı bir ömür nasip etsin. Hayırlı Cumalar!
- 9
Ey Rabbim! Bugün sana açılan elleri, edilen duaları geri çevirme. Bizlere doğru yolu göster, kalplerimize huzur ver, günahlarımızı affet. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.
-
- 10
Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Bu mübarek günde Rabbimizden dualarımızı kabul etmesini, bizlere sağlık, huzur ve bereket vermesini niyaz ediyorum. Hayırlı Cumalar!
- 11
Allah'ım! Senin rızanı kazanmak için çabalıyoruz. Dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bizleri sevgili Habib'in şefaatine nail eyle. Hayırlı Cumalar!
- 12
Rabbim bu mübarek günde evlerimizi huzurla doldursun, işlerimizi bereketlendirsin, kalplerimize sevgi ve muhabbet versin. Dualarımızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.
-
- 13
Mübarek Cuma günü vesilesiyle, Rabbim hepimizi affına mazhar olan kullarından eylesin. Bizlere huzur, sağlık ve iman dolu bir yaşam nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.
- 14
Rabbim bizleri hayırlı kullarından eylesin, dualarımızı kabul, günahlarımızı affeylesin. Hanelerimize huzur, işlerimize bereket nasip eylesin. Hayırlı Cumalar!
- 15
Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Bu mübarek günde Allah, sizi ve sevdiklerinizi rahmetinden mahrum bırakmasın. Kalbiniz imanla dolsun, huzurunuz daim olsun.
-
- 16
Rahmeti sonsuz olan Allah, bu mübarek Cuma gününde tüm dualarınızı kabul etsin. Kalbinizi huzurla, evinizi bereketle doldursun. Hayırlı Cumalar!
- 17
Cuma gününün bereketiyle, Allah dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur versin. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, afiyet ve iman dolu bir hayat nasip eylesin. Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, duaların gökyüzüne yükseldiği, rahmetin yeryüzüne indiği özel bir gündür. Bugünün hayrı üzerinize olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.