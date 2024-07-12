Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

Cumanız mübarek olsun! Allah, tüm dualarınızı kabul etsin ve gönlünüzü ferahlatsın.

Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!

Hayırlı Cumalar! Allah, bugünün bereketini tüm sevdiklerinize nasip etsin.

Hayırlı Cumalar! Allah, kalbinizi huzurla doldursun ve her işinizde başarılar versin.

Hayırlı Cumalar! Allah dualarınızı kabul etsin, evinize huzur, kalbinize mutluluk versin.

Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!

Cumanız hayırlara vesile olsun! Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.