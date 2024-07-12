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        Haberler Bilgi Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI 12 TEMMUZ 2024: Yeni, en güzel, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun

        Resimli Cuma mesajları 2024: Yeni, en güzel, dualı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun

        Bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan müminler Cuma mesajları paylaşımları başladı. SMS, Whatsapp ve Facebook üzerinden sevdiklerine Hayırlı Cumalar, Cumanız Mübarek Olsun yazılı seçenekleri araştıranlar için en güzel Cuma mesajı alternatiflerini haberimizde hazırladık. İşte, 12 Temmuz 2024 anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 07:54 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:41
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        • 1

          Cuma mesajları resimli seçenekleri ile araştırılıyor. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bugünde "Hayırlı Cumalar" mesajları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Bu noktada sevdiklerine en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyen vatandaşların araştırmaları hızlandı. İşte, en güzel, anlamlı, yeni ve resimli cuma mesajları ile kısa, uzun, duyalı, ayetli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri…

        • 2

          CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 12 TEMMUZ 2024

          12 Temmuz için Cuma mesajı araştırılmaya başladı. Diyanet ile bugün camilerde işlenecek hutbe konusu da araştırılıyor. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

          İşte, Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekler:

        • 3

          EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

          Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

          Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!

        • 4

          Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

          Cumanız mübarek olsun! Allah, tüm dualarınızı kabul etsin ve gönlünüzü ferahlatsın.

          Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!

          Hayırlı Cumalar! Allah, bugünün bereketini tüm sevdiklerinize nasip etsin.

          Hayırlı Cumalar! Allah, kalbinizi huzurla doldursun ve her işinizde başarılar versin.

          Hayırlı Cumalar! Allah dualarınızı kabul etsin, evinize huzur, kalbinize mutluluk versin.

          Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!

          Cumanız hayırlara vesile olsun! Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.

        • 5

          Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.

          Hayırlı Cumalar dilerim! Allah, sağlığınızı ve huzurunuzu daim etsin.

        • 6

          Cuma günü, manevi bir yenilenme ve iç huzur günüdür. Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun!

          Cumanız hayırlara vesile olsun! Allah, bugünün hürmetine tüm dileklerinizi kabul etsin.

        • 7

          Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla bugün bir Cuma daha karşımıza çıktı. Dualarımızı samimiyetle yapalım ve Rabbimize yakarışlarımızı sunalım. Hayırlı Cumalar!

          Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

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