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        Haberler Yaşam Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler

        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde apartman görevlisi iki kardeş, 30 yıl önce çalışmaya başladıkları apartmanda dairelerin çevrelediği avluyu adeta botanik bahçesine dönüştürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:39
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          İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Fahrettin Altay Mahallesi'nde kentin özgün mimariye sahip binalarından 8 katlı ve 52 daireli Özgür Apartmanı'na girenleri, daire kapılarının baktığı avluda yaseminler, begonviller, kaktüsler, kauçuk ve ejder meyvesi ağaçları ile rengarenk çiçekler karşılıyor.

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          Üst katlardan sarkan, daireler arasında uzayan sarmaşıkların yanı sıra kanarya seslerinin yükseldiği apartmanda 63 yaşındaki Halil ve 56 yaşındaki Ayhan Çoban kardeşler görev yapıyor.

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          Manisa'nın Akhisar ilçesinden 1994'te İzmir'e göç ederek binanın inşasından kısa süre sonra göreve başlayan Çoban kardeşlerin, memleketlerinin doğasına duydukları hasreti gidermek için saksılara çiçek dikerek başladığı çalışma, 30 yılda benzersiz bir avluyu ortaya çıkardı.

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          Katlardaki tüm boş alanları 200'den fazla bitkiyle donatan ve bakımlarını özenle yapan kardeşler, apartman sakinlerine dört duvar arasında farklı bir ortam sundu.

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          Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in de bir süre yaşadığı apartmanın sakinleri, dairelerinin önündeki oturma alanlarında manzaraya karşı kahvelerini yudumlama fırsatı buluyor.

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          "BAHARIN YEŞİLİNİ SEVDİĞİMİZ İÇİN"

          Halil Çoban, çocukluklarının yeşilin içinde geçtiğini, çalışma ortamlarını da bu hasretle dönüştürmeye gayret ettiklerini belirtti.

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          Her an yeşili görmenin güzel hissettirdiğini ifade eden Çoban, "Kimi denizi sever. Biz baharın yeşilini sevdiğimiz için apartmanın bu hale gelmesi için özen gösterdik. Bitkilerimize gece de bakıyoruz, durumlarını, nasıl olduklarını kontrol ediyoruz. Bakımları zorlu ama özen gösteriyoruz" dedi.

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          Ayhan Çoban ise apartman sakinlerinin desteğiyle huzur buldukları bir ortam oluşturduklarını söyledi.

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          Bitkilere evlat özeniyle baktıklarına dikkati çeken Çoban, "Biz ne kadar ilgi gösterirsek bitkiler de o kadar canlı oluyor. Kuşlarımızın ötüşleriyle avluda güzel ortam oldu. Bina denildiğinde dört duvar biliyoruz ama bizde öyle değil. Burası botanik bir bahçe oldu. Demek ki yapınca bir şeyler olabiliyormuş" diye konuştu.

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          Apartmanın 30 yıllık sakini Rahmi Sezgin de çocukları gibi gördükleri Çoban kardeşlerin güzel bir ortam sağladıklarını, yazlıktaki gibi avluda zaman geçirdiklerini anlattı.

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          Apartman sakinlerinden Gürsel Kurtuluş Çapan da avlunun egzotik ve tropikal hava verdiğini, günlerini bu ortamda geçirdikleri için mutlu hissettiklerini dile getirdi.

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